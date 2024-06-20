Kurban Bayramı tatilinde Antalya Kemer'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Türk turizminin önemli destinasyonlarından olan ilçede, sahillerde boş şezlong bulmak imkansız hale geldi.

DHA'da yer alan habere göre sahillerdeki kalabalık nedeniyle cankurtaranların görevi ise zorlaştı. Deniz kazalarına karşı İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetim yaparken, cankurtaranlar da boğulma tehlikesini en aza indirmek amacıyla çaba gösterdi.

Kemer Belediyesi Halk Plajı'nda 4 cankurtaran, denize girenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla bayram tatili sürecinde yoğun görev yaptı. Boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale eden cankurtaranlar sahildeki basit yaralanma ve kesi gibi durumlarda da ilk müdahaleyi yaptı. Cankurtaranlardan Soner Birden, bayram sürecinde boğulma tehlikesi geçiren 5 tatilciyi kurtardı.

Birden, önceki gün ayağına kramp girdiği için boğulma tehlikesi atlatan Türk tatilciyi kurtarıp, sahile getirmesinin ardından diğer tatilciler tarafından 'kahraman' ilan edildi. Sahildekilerin kamerayla kaydettiği kurtarma görüntüsünde, Birden'in tatilciyi sahile çıkarması ve bu sırada çevredekilerin 'kahraman' sözleriyle tebrik etmesi yer aldı.

"SADECE BİR TEŞEKKÜR BEKLİYORUZ"

Tatil sürecinde günde 1000'den fazla kişinin denize girdiği sahilde cankurtaran olarak görev yapan Soner Birden, "Turizm sezonumuz yoğun geçiyor. Bayram tatilinde daha da yoğunlaştı. Boğulma vakaları da arttı. Vatandaşlarımızdan istediğimiz denize girerken daha dikkatli olmaları.

Bayramın ilk gününden itibaren 5 boğulma vakası atlattık. Boğulma tehlikesi geçiren yerli ve yabancı tatilcileri kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim ettik. Cankurtaranlar olarak hayatını kurtardığımız kişilerden sadece bir teşekkür bekliyoruz.

Bu bizim için bir jest aslında. Teşekkür edilmesi bizleri mutlu eder. Bu 5 vakada maalesef teşekkür alamadık. Durumları da gayet iyi. Hatta hastaneden taburcu olduktan sonra sahilimizi tekrar ziyaret ettiler ama maalesef teşekkür alamıyoruz" diye konuştu.