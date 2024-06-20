Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ilâ 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 35, Az bulutlu

İSTANBUL: 31, Parçalı bulutlu

İZMİR: 37, Az bulutlu

KOCAELİ: 32, Parçalı bulutlu

BURSA: 35, Parçalı, az bulutlu

EDİRNE: 38, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 34, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: 35, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ: 41, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 39, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ADANA: 37, Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31, Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

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HATAY: 33, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA: 38, Parçalı bulutlu,

ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu

KONYA: 35, Az bulutlu

SİVAS: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BOLU: 32, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Az bulutlu

SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 33, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 29, Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 28, Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA: 39, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 28, Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 43, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 44, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu