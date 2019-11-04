06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cep telefonu distribütörü Telpa Telekom konkordato başvurusunda bulundu. Şirkete üç aylık geçici mühlet tanındı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yayınlanan konkordato geçici mühlet kararının ilanına göre gruba bağlı Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ, Telpa İletişim Dağıtım ve Satış AŞ VE Telpa Teknoloji Hizmetleri AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Alaaddin Yaman, Necla Yaman ve Sebahattin Yaman tarafından dava açıldı.
ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 21 Ekim 2019'dan itibaren üç aylık geçici mühlet verdi. Mahkeme Cengiz Serhat Konuralp, Mustafa Narinoğlu ve Şener Tekneli'yi de konkordato komiseri olarak atadı.
'HERHANGİ BİR GECİKMİŞ BORCUMUZ YOK'
Habertürk'e konuşan Telpa Telekom CEO'su Sebahattin Yaman, şirketin herhangi bir gecikmiş borcu bulunmadığını, konkortado talebinin nedeninin bir tazminat davasındaki riski bertaraf etmek olduğunu söyledi.
'SEBEP PROMOSYON DAVASI'
Telpa'nın 2003-2013 yılları arasında Samsung'un distribütörlüğünü yaptığını hatırlatan Sebahattin Yaman, 2008 yılında bir petrol dağıtım şirketinin akaryakıt promosyonu olarak dağıttığı cep telefonlarının geç teslim edilmesiyle ilgili dava açıldığını söyledi. Bu konuda açılan davalardan 3-4'ünü kazandıklarını belirten Sebahattin Yaman "Davaları kazanınca konuyu takibi bıraktık. Bu arada yeni bir dava açılmış, bu dava ilk mahkeme aleyhimize sonuçlandı. Dava daha istinafa gidecek, ardından temyiz aşaması olacak. Karar kesinleşmedi ancak dava kaybedilince bankalar hesaplarımızı bloke etti. Yönetim tedirgin olduğu için konkordato talep etmeye karar verdi." dedi.
'DAVACI ŞİRKETLE GÖRÜŞÜP, KISA SÜREDE ÇÖZMEK İSTİYORUZ'
Bu üç aylık sürede davanın sonuçlanamayabileceğini hatırlattığımız Sebahattin Yaman, davacı uluslararası petrol şirketi ile görüşüp kısa sürede çözmek istediklerini dile getirdi.
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