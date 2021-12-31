Milli Piyango sonuçları 2022 için kritik güne girildi. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaş, yılbaşı gecesi telefondan Milli Piyango sorgulama işlemi yapacak. Biletinizde yer alan rakamları, Habertürk'ün Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Online Milli Piyango Telefondan Bilet Sorgulama ekranına girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı kolaylıkla hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
31 Aralık akşamı 17.00'de başlacak olan yılbaşı çekilişi sonrası herkes telefonlarına sarılacak. Telefondan bilet sorgulama işlemi için Habertürk'ün Milli Piyango Sorgulama 2022 sayfasından yararlanabilirsiniz.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ
Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.
18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.
Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.
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