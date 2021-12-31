Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Telefondan Milli Piyango sorgulama 2022: Telefonla yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve MPİ Online Milli Piyango bilet hızlı sorgulama ekranı

Telefondan Milli Piyango bileti sorgulama 2022: MPİ Yılbaşı özel çekilişi telefonla Milli Piyango sorgulama işlemi

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi nefesler tutuldu. Bu gece, bilet milyonlarca vatandaş, telefondan Milli Piyango bileti sorgulama işlemi ile kendilerine bir ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango telefondan bilet sorgulama işlemi en hızlı olarak Habertürk'ten yapılacak. Bu akşam ve 1 Ocak'ta biletinizde yazan rakamları, Habertürk'ün telefondan Milli Piyango sorgulama 2022 ekranına yazarak ikramiye veya amorti kazanıp kazanmadığınızı görebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve 2022 MPİ online telefondan bilet sorgulama motoru

31.12.2021 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Telefondan Milli Piyango sorgulama 2022: Telefonla yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve MPİ Online Milli Piyango bilet hızlı sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları 2022 için kritik güne girildi. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaş, yılbaşı gecesi telefondan Milli Piyango sorgulama işlemi yapacak. Biletinizde yer alan rakamları, Habertürk'ün Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Online Milli Piyango Telefondan Bilet Sorgulama ekranına girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı kolaylıkla hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA 2022

31 Aralık akşamı 17.00'de başlacak olan yılbaşı çekilişi sonrası herkes telefonlarına sarılacak. Telefondan bilet sorgulama işlemi için Habertürk'ün Milli Piyango Sorgulama 2022 sayfasından yararlanabilirsiniz.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Skandal sözler! 'Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor'
Skandal sözler! 'Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor'
Osmanlı torununa Rus gelin!
Osmanlı torununa Rus gelin!
Leblebiden bu da yapıldı! 'Türkiye ve dünyada ilk'
Leblebiden bu da yapıldı! 'Türkiye ve dünyada ilk'
'Tolga Abi' ortaya çıktı! Zaman ona işlemiyor
'Tolga Abi' ortaya çıktı! Zaman ona işlemiyor
9 Kasım Milli Piyango sonuçları tam liste
9 Kasım Milli Piyango sonuçları tam liste
'Bir çıktım, kendime geldim'
'Bir çıktım, kendime geldim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jandarmalara yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jandarmalara yeni yıl mesajı
Elinde bıçakla gezen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı
Elinde bıçakla gezen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.