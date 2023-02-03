Yeni yılın ilk ayını geride bırakırken, şirketler gibi halk da kendi bütçesini denkleştirebilmek için hesaplar yapıyor. Açıklanan 2023 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları ile birlikte neredeyse her kalemde artış yaşandığı ortaya çıktı. Toplu ulaşım, yiyecek-içecek fiyatları, okul ücretleri, akaryakıt fiyatları, ev kirası derken tüketici kendisini yoğun bir hesabın içerisinde buldu. Ancak yalnızca temel ihtiyaçlar değil, eğlence ve teknoloji sektörü de artan fiyatlarla karşı karşıya.

GENÇLERİN BÜTÇESİ SARSILIYOR

Özellikle kendi geliri olmayan, ya da çok düşük olan, çoğunluğu halen öğrenci olan ‘Z’ ve 'A' kuşakları bu durumdan etkiler görüyor. Teknolojinin içerisine doğan bu nesil için artan maliyetler teknolojiden uzaklaşmaya dahi sebep olabiliyor. Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, Spotify, Mubi, Exxen, Gain gibi video ve müzik içerik üreticilerine abonelik ücretlerinin artışının yanı sıra, PS Store-Playstation Plus, Steam, Origin, Epic Games Store gibi oyun platformlarında üyelikler ve oyun fiyatlarının yükselişi de gençlerin bütçesinin büyük ölçüde sarsılmasına sebep oluyor.

YENİ YIL ZAMLARLA GELDİ

Ocak ayı içerisinde her şey olduğu gibi teknoloji sektöründe de zamlar etkili oldu. Ücretli içerik platformlarının büyük çoğunluğu fiyatlarında güncelleme yaptı. İşte öne çıkan platform ücretlerinden bazıları...