Geride bırakmaya hazırlandığımız 2018 yılı, teknoloji dünyasında da bir çok yeniliğe, çalkantıya ve skandallara da sahne oldu. Yaşanan bu gelişmeler teknoloji devlerinin borsadaki rekabetlerine de yansıdı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ABD’de teknoloji şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü NASDAQ Endeksi, yılbaşından 28 Aralık Cuma günü kapanışına kadar yüzde 6 değer kaybetti.

Nasdaq’ın yüzde 6 eridiği 2018’de bazı teknoloji devleri yüzde 50’ler aşan kayıplar yaşarken, bazıları ise yüzde 30’ları geçen oranda değerlendi.

DEĞERİNE 160 MİLYAR DOLAR KATTI

2017 yılının son işlem gününden 2018 yılının 28 Aralık Cuma günkü kapanışına kadar olan süreçte yılın kazananı açık ara Amazon oldu. 2018 yılında piyasa değerini 563 milyar dolardan 723 milyar dolara çıkaran Amazon, bu yıl değerine 160 milyar dolar katmayı başardı.

Yılın bir diğer kazananı ise Microsoft olarak kayıtlara geçti. Şirket, 2017 yılı sonunda 660 milyar dolar olan piyasa değerini 110 milyar dolar artışla 770 milyara taşıdı.

1 TRİLYON DOLAR OLDU AMA...

Teknoloji dünyasında ve Nasdaq’ta 2018 yılının kaybedeni ise açık ara sosyal ağ Facebook oldu. Bu yıl güvenlik skandallarından başını kaldıramayan Facebook’un piyasa değeri, 513 milyar dolardan 383 milyar dolara indi. Kaybedenler liginde piyasa değeri 130 milyar dolar eriyen Facebook’u, Apple izledi.

Yaz aylarında 1 trilyon dolarlık değeri geçen ilk şirket olmayı başaran Apple, bu ünvanını koruyamadı. 2017 yılının sonunda 860 milyar dolar olan Apple’ın piyasa değeri, 28 Aralık Cuma kapanış fiyatı itibariyle 741 dolara indi. Şirketin yıl genelindeki değer kaybı ise 119 milyar dolar oldu.

İşte teknoloji dünyasının önde gelen 15 şirketinin Nasdaq'taki yıllık piyasa değerini değişimi: