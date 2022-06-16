Teknoloji zincirlerine soruşturma!

HABERTURK.COM

Rekabet Kurumu, Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ile Sunny Elektronik hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi'nin rekabete hassas veriler hakkında bilgi değişiminde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği ve ayrıca, Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeniden satıcılarına internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak ve ayrıca Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi arasındaki dolaylı bilgi değişimine aracılık etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırmalar Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ BULUNDU

Ön araştırmalarda elde edilen bilgi ve belge ile yapılan tespitleri 18.05.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş., Vatan Bilgisayar San. ve Tic. İle Sunny Elektronik San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

KANUNUN 4. MADDESİ NE DİYOR?

Media Markt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ile Sunny Elektronik hakkında soruşturma açılmasına neden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi şu şekilde:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."