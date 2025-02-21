Teknoloji yarışmaları başvuruları 1 Mart’a kadar devam ediyor

2025 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, bu kez İstanbul’da milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirmeye hazırlanıyor! Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle genç yeteneklere ilham veren ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek. Geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyenler için yarışma başvuruları ise 1 Mart’a kadar devam ediyor!

53 FARKLI KATEGORİDE HEYECAN

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TEKNOFEST 2025, teknoloji tutkunlarını sınırları zorlayan bir yarışma maratonuna davet ediyor! Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Blokzincir Yarışması gibi toplam 53 kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerin inovatif projelerini hayata geçirmeleri için eşsiz bir fırsat sunacak. Bu yıl ilk kez başvuruya açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ise inovasyona ilgi duyan herkese yeni ufuklar açacak. İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında düzenlenecek bu yarışmalar, katılımcılara teknolojiyle dolu unutulmaz bir deneyim sunacak!

Festival coşkusunu ülkemizin her köşesine ulaştıran ve "ilklerin tek festivali" TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.