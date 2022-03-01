Teknoloji devleri harekât başlattı!

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili teknoloji dünyası hangi yaptırım kararlarını aldı? - Haberler

Tüm dünyanın son bir haftadır en önemli gündem maddesi Ukrayna olunca, teknoloji devleri de Rusya tarafından bu ülkede başlatılan işgal harekatına yönelik adımlarını birer birer atmaya başladı.

Bir yandan siber savaş cephesinde yaşanan DDoS, malware ve benzeri saldırılar devam ederken, diğer yandan sosyal medya platformları başta olmak üzere teknoloji devleri de Rusya-Ukrayna hattında ardı ardına aldıkları önlemleri açıkladılar.

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali 6. güne girerken, geçen haftadan bu yana Facebook, Twitter, Google, SpaceX cephesinde yaşanan gelişmeleri derledik.

YOUTUBE’DAN RUS MEDYASINA ENGELLEME

Dünyanın en büyük online video paylaşım platformu YouTube, Ukrayna'daki Rus işgali nedeniyle Rusya merkezli RT ve Sputnik medya kuruluşlarına bağlı Avrupa'da yayın yapan kanalları engelleme kararı aldı.

Alphabet çatısı altındaki Google tarafından yapılan açıklamada, ‘Ukrayna’daki durum nedeniyle Avrupa’nın tamamında RT ve Sputnik’in Youtube hesaplarının bloke edildiği’ kaydedildi. Söz konusu kararın, uygulanmaya başladığı belirtildi.

YouTube'un bu hamlesi, Facebook'un sahibi Meta’nın, RT ve Sputnik'i Avrupa Birliği (AB) genelinde kendi platformlarında sınırlayacağına dair dün yaptığı açıklamanın üzerine geldi.

FACEBOOK’TAN ERİŞİM KISITLAMASI

Meta'nın Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, dün yaptığı açıklamada, “Bazı hükümetlerden ve AB'den, Rus devlet kontrolündeki medyayla ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldık. Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında, şu anda AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız. Bu konuda hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” demişti.​​

Geçen hafta ​​Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook'un Rus vatandaşlarının ifadelerine kısıtlama getirdiğini ileri sürerek, Facebook'un kısıtlanan hesapları açmasını talep etmişti. Bu talep üzerine Nick Clegg ise şu açıklamayı yapmıştı:

“Rus yetkili makamları bize Rus devletine ait dört medya kuruluşu tarafından Facebook'ta yayınlanan içeriğin bağımsız gerçek kontrolünü ve etiketlenmesini durdurmamızı emretti. Biz reddettik. Sonuç olarak, hizmetlerimizin kullanımını kısıtlayacaklarını açıkladılar… Sıradan Ruslar kendilerini ifade etmek ve organize olmak için Meta'nın uygulamalarını kullanıyor. Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger üzerinden seslerini duyurmaya, olup bitenleri paylaşmaya ve örgütlenmeye devam etmelerini istiyoruz.”

TWITTER ETİKETLEMEYE BAŞLADI

Bir diğer sosyal paylaşım platformu Twitter da Rus devlet medyasından gelen içerikleri barındıran tweetleri etiketleyerek bunların görünürlüğünü azaltacağını açıklamıştı. Twitter’dan yapılan açıklamada, Sputnik ve RT gibi haber sitelerinin Twitter hesaplarından paylaşılan tweetlerin bir başka kullanıcı tarafından paylaşılması durumunda da görünürlüğü azaltma yoluna gittiği duyuruldu.

Sosyal ağ ayrıca, Sputnik ve RT gibi Rus medya kuruluşlarının kurumsal Twitter hesaplarında bir süredir uyguladığı ‘Rusya devletine bağlı medya’ etiketinin kapsamını, Ukrayna’da başlatılan askeri harekat sonrası genişletti.

Twitter, artık sözkonusu bu Rus medya kuruluşlarında çalışanların hesapları için de ‘Rusya devletine bağlı medya’ etiketini kullanıyor. Hatta bu kurumlarda eskiden çalışmış bazı kişilerin hesaplarında da bu etiketlemenin yapıldığının gözlenmesi tepkiye de yol açtı. Sputnik, bu uygulama ile ilgili olarak “Cadı avı” benzetmesi yaptı.

SPACEX’TEN UYDUDAN İNTERNET HİZMETİ

Uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i 27 Şubat Pazar günü Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda" yanıtını vermişti.