Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok başta olmak üzere Türkiye’deki kullanıcıların verilerinin işleyen sosyal paylaşım platformları ile Apple, Google, Microsoft, Netflix gibi yabancı teknoloji şirketleri için verilen süre bugün doluyor.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik olan veri sorumlularının bugünün sonuna (30 Eylül) kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor.

Son tarihi 30 Eylül 2020 olarak belirlenen VERBİS'e kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyen (bugün mesai saati bitimine kadar kayıt olmayan) yerli veya yabancı veri sorumlularına 1 milyon TL’ye kadar ceza kesilecek.

KİMLER KAYIT YAPTIRDI? KİMLER YAPTIRMADI?

Peki şu ana kadar hangi yabancı sosyal platformlar ve kullanıcı verisi toplayan teknoloji şirketleri VERBİS’e kayıt yaptırdı

KVKK’nın VERBİS ile ilgili “Sicil Sorgulama” bölümünden (verbis.kvkk.gov.tr) milyonların kullandığı servis ve şirketlerin güncel durumuna göz attık.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre VERBİS Sicil Sorgulama bölümünde Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Google, YouTube, Spotify isimleri henüz yer almıyor. Huawei, Apple, TikTok, Netflix, Amazon ve Microsoft ise ya Türkiye’deki ya da yurtdışındaki merkezleri üzerinden KVKK kapsamında VERBİS sicilinde kendine yer açan şirketler arasında bulunuyor. Listeye adını yazdıran şirketler için son durumun gün sonunda netleşmesi bekleniyor.

KVKK’DAN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK),gerçek ve tüzel veri sorumlularının 30 Eylül tarihine kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini, kayıt yaptırmayanlara 1 milyon TL’ye kadar para cezası kesileceğini hatırlattı.

KVKK’ya göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt olmaları gerekiyor.

Kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında kanunda idari para cezası öngörülüyor. Kanuna göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiler 'veri sorumlusu' olarak adlandırılıyor. Veri sorumlularına bazı yükümlülükler getiren Kanun'a göre bu yükümlülüklerden birisi de VERBİS’e kayıt yaptırmak.

Veri sorumluları, VERBİS’e kayıt olurken kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına, verileri hangi sürelerle sakladıklarına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirleri aldıklarına yönelik bilgileri beyan etmek zorunda.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğüyle, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde şeffaflık sağlanması ve veri sorumlarının mevzuata uyumlu hareket etmeleri konusunda daha güvenli bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

DENETİME TABİ TUTULACAK

KVKK’dan konuyla ilgili yapılan duyurularda şu ifadelere yer veriliyor:

“VERBİS sayesinde kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilerek veri işlemlerinin disiplin altına alınması sağlanacak. Sistem ile kişisel veri işleme faaliyetleri bir tür denetime tabi tutuluyor. Bu sayede veri sorumluları, gerçekten de kişisel veri işleme şartı bulunmuyorsa bu verileri işlemekten sakınacak, bu faaliyetlerini şeffaflık içinde yerine getirerek kişisel verisini işlediği kişilere her zaman hesap verebileceğinin bilinci içerisinde hareket edecek. Kanun gereği kamuya açık olarak tutulan VERBİS sayesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişilere, kendi verileri üzerinde kontrolün sağlanabilmesi imkanı da sunuluyor. VERBİS’in şeffaflık ve hesap verebilirlik anlamında iki önemli özelliği ön plana çıkıyor; VERBİS’te kişisel verisi işlenen gerçek kişilere ait veriler bulunmuyor ve VERBİS’te veri sorumlularının işlediği veriler kategorik bazda yer alıyor. Veri sorumlularınca VERBİS’e girilecek bilgiler gerçek kişilere ait bilgiler olmayacak. Veri sorumluları tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler sisteme girilecek. Dolayısıyla kimsenin kişisel verisi VERBİS’te, dolayısıyla da Kişisel Verileri Koruma Kurumunda tutulmayacak.”

KAYIT İÇİN SON TARİH 30 EYLÜL

18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararı gereği VERBİS’e kayıtlar 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle başlamıştı. Bu kapsamda yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik tüm veri sorumlularının 30 Eylül tarihine kadar sisteme kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

KVKK tarafından kayıt yükümlüsü olan veri sorumlularının 6698 sayılı Kanun'un 18. maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeleri gerektiği belirtilerek, “Gerçek kişi veya şirketlerin VERBİS üzerinden sicile kayıt yaptırmamaları durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendine göre 20 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. İstisna olmadığı halde kayıt yaptırmayan veri sorumluları tespit edilirse bu yaptırım uygulanacak” denildi.

KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurumun internet sitesi (www.kvkk.gov.tr) üzerinde yer alan VERBİS modülü veya e-Devlet platformu üzerinden VERBİS’e kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 198),hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet veriyor.