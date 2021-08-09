TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası’nın 2.Etabı Tamamlandı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, STM Savunma Teknolojileri yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı İzmir’in Bergama ilçesinde, Asklepion Antik Kenti’nde gerçekleşti.
Şampiyonanın ikinci etabını başarıyla tamamlayan 16 sporcu Büyük Final’de yarışmaya hak kazandı. Şampiyona’nın ikinci etap açılışına Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekteri Mehmet Turhan katıldı.
Türkiye Drone Şampiyonası’nın birinci etabını başarıyla tamamlayan 24 lisanslı pilotun katıldığı yarışın ikinci etabında sporcular yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda mücadele ettiler. Türkiye’nin en hızlı pilotlarının yarıştığı şampiyonanın ikinci etabında birinci Atakan Mercimek, ikinci Hüseyin Ablak, üçüncü ise Doruk Cengiz oldu.
Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etap yarışları sonucunda en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazandı. Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi ise 22-26 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecek.
TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
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