16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl rekor katılıma sahne olan Teknofest'te Teknoloji, uzay, havacılık ve bir çok alanda etkinlikler düzenlenecek ve ödüller dağıtılacak. Peki Teknofest nerede? Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest'e katılım ücretli mi? İşte Teknofest yol tarifi...
TEKNOFEST NEREDE?
Tenkofest, 2019 yılında Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Adres şu şekilde; Atatürk Havalimanı Yeşilköy Mahallesi, 34149 Bakırköy/İstanbul
ATATÜRK HAVALİMANI'NA METRO İLE NASIL GİDİLİR?
Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.
ATATÜRK HAVALİMANI'NA OTOBÜS İLE NASIL GİDİLİR?
Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.
ATATÜRK HAVALİMANI'NA METROBÜS VE MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?
Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.
TEKNOFEST'E KATILIM ÜCRETLİ Mİ?
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.
Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.
TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ NEDİR?
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecektir.
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