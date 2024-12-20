TEKNOFEST KKTC 2025 başvuruları başladı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, kardeş vatan KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST, ilk kez gerçekleştirilecek yarışmalarıyla teknoloji dünyasına yenilikler kazandırmayı hedefliyor.

İlk kez 2025'te yapılacak TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması ve HackMasters Mavi Vatan yarışmasıyla teknoloji ve inovasyon dünyasında büyük bir heyecan yaratacak festival için yarışma başvuruları başladı.

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek yarışmalar, teknolojinin çeşitli alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunuyor. Turizm Teknolojileri Yarışması ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zengin kültürel mirası, turizm potansiyeli ve kültür faaliyetlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirilirken, Sosyal İnovasyon Yarışması toplumsal sorunlara teknoloji odaklı yaratıcı yaklaşımlar sunacak.

AA'nın haberine göre; katılımcıların projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacağı organizasyonda, takımlara toplamda 2,5 milyon lira ödül verilecek, 3 milyon lira maddi destek sağlanacak.

Yine ilk kez yapılacak yarışmalardan biri olan TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda, tarım, çevre ve enerji kategorileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu alanlardaki problemlerine yenilikçi çözümler bulunacak.

Uçan Araba Simülasyon Yarışması ile takımların otonom uçuş, stratejik kontrol ve yenilikçi hava taşımacılığı çözümlerini simülasyon ortamında geliştirmeleri hedeflenirken, TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC Etabı havacılık meraklılarını benzersiz bir deneyime davet edecek. TEKNOFEST Robolig-Mavi Vatan Yarışması, takımlara robotik ve kodlama becerilerini geliştirme fırsatı sağlarken, HackMasters Mavi Vatan Yarışması, siber güvenlik alanında yeteneklerini ortaya koymak isteyenlere kapı açacak.