Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.765,12 %-1,52
        DOLAR 35,1528 %0,19
        EURO 36,4675 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.932,30 %0,08
        FAİZ 43,50 %0,53
        GÜMÜŞ GRAM 32,83 %-0,10
        BITCOIN 97.264,00 %-0,07
        GBP/TRY 43,9739 %-0,11
        EUR/USD 1,0366 %0,03
        BRENT 72,88 %-0,69
        ÇEYREK ALTIN 4.794,31 %0,08
        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST KKTC 2025 başvuruları başladı - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST KKTC 2025 başvuruları başladı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirecek TEKNOFEST KKTC 2025 Teknoloji Yarışmaları'na 15 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 01:17 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST KKTC 2025 başvuruları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, kardeş vatan KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST, ilk kez gerçekleştirilecek yarışmalarıyla teknoloji dünyasına yenilikler kazandırmayı hedefliyor.

        İlk kez 2025'te yapılacak TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması ve HackMasters Mavi Vatan yarışmasıyla teknoloji ve inovasyon dünyasında büyük bir heyecan yaratacak festival için yarışma başvuruları başladı.

        TEKNOFEST KKTC 2025 Teknoloji Yarışmaları'na 15 Ocak'a kadar başvurulabilecek.

        AA'nın haberine göre; katılımcıların projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacağı organizasyonda, takımlara toplamda 2,5 milyon lira ödül verilecek, 3 milyon lira maddi destek sağlanacak.

        YARIŞMALARIN DETAYLARI

        TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek yarışmalar, teknolojinin çeşitli alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunuyor. Turizm Teknolojileri Yarışması ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zengin kültürel mirası, turizm potansiyeli ve kültür faaliyetlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirilirken, Sosyal İnovasyon Yarışması toplumsal sorunlara teknoloji odaklı yaratıcı yaklaşımlar sunacak.

        Yine ilk kez yapılacak yarışmalardan biri olan TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda, tarım, çevre ve enerji kategorileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu alanlardaki problemlerine yenilikçi çözümler bulunacak.

        Uçan Araba Simülasyon Yarışması ile takımların otonom uçuş, stratejik kontrol ve yenilikçi hava taşımacılığı çözümlerini simülasyon ortamında geliştirmeleri hedeflenirken, TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC Etabı havacılık meraklılarını benzersiz bir deneyime davet edecek. TEKNOFEST Robolig-Mavi Vatan Yarışması, takımlara robotik ve kodlama becerilerini geliştirme fırsatı sağlarken, HackMasters Mavi Vatan Yarışması, siber güvenlik alanında yeteneklerini ortaya koymak isteyenlere kapı açacak.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TEKNOFEST
        #haberler
        #KKTC
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var
        Pentagon: Suriye'de 2 bin ABD askeri var
        ABD'den Şam'a ziyaret
        ABD'den Şam'a ziyaret
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Habertürk Anasayfa