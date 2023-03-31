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Haberler Teknoloji

Teknofest için geri sayım

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği Teknofest Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl Karadeniz genelinde düzenlenen ve toplamda 1 milyon 250 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Teknofest’de, bu yıl 41 ana yarışma-102 farklı kategoride düzenleniyor. Yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği veriliyor

Giriş: 31.03.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Teknofest için geri sayım
HABERTURK.COM

Teknofest Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanında milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan Teknofest 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen Teknofest’i toplamda 1 milyon 250 binden fazla kişi ziyaret etmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Teknofest’te bu yıl 41 ana yarışma-102 farklı kategoride düzenleniyor. Yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği veriliyor.

Geçtiğimiz yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.

Verilen bilgiye göre, binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek 5 günlük festivalde, teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

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