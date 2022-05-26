TEKNOFEST'e Azerbaycan'da büyük ilgi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yurt dışında ilk kez düzenlendiği Bakü'de Azerbaycanlılardan yoğun ilgi görüyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ilk gününde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
7'den 70'e tüm Azerbaycanlılardan ilgi gören etkinlikte, 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteri ve teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
6 yaşındaki ziyaretçilerden Nuray Selimova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, alandaki etkinlikleri çok beğendiğini söyledi.
Annesiyle birlikte TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldığını ifade eden Selimova, Roketsan standındaki oyun simülasyonunu kullandı ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ilişkin çeşitli şiirleri AA mikrofonlarına okudu.
14 yaşındaki Nurlan Ahmedov da Baykar standında yer alan uçuş simülasyonunu kullandığını belirterek, "AKINCI'yı simülasyonla da olsa kullanmak çok güzel. Bakü'de yaşıyorum. Ailemle birlikte TEKNOFEST'in ilk gününde buradayım. Her şey çok güzel." diye konuştu.
12 yaşındaki Nermin Meherremli ise Havelsan standındaki zihin gücüyle uçak kullanma etkinliğine katıldığını aktararak, "Çok güzel bir aktiviteydi. TEKNOFEST'te hava araçlarını yakından görme imkanı buldum ve çok mutlu oldum." dedi.
51 yaşındaki Habil Aliyev, "TEKNOFEST'in Bakü'de yapılacağını daha önce duymuştum. Bugün gezmeye çıktım ve ilk gününde TEKNOFEST'e katıldım. Havelsan'ın etkinliğinde zihin gücümü kullanarak uçak kullandım." diye konuştu.
67 yaşındaki Valih Elibeyov da Bakü'de TEKNOFEST'i ağırlamanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Buradaki etkinlikler ilgimi çekiyor. AKINCI'yı ve Bayraktar'ı yakından gördüm ve uçuşları izledim. İlerleyen günlerde TEKNOFEST'e eşimle birlikte bir kez daha geleceğim."
ÖZEL ŞOVLAR VE ETKİNLİKLER YER ALIYOR
TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleştirilecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı'nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebiliyor.
76 paydaş kurumun desteğiyle yarın açılış töreni gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi iki devletin Cumhurbaşkanlarını ağırlayacak.
Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!