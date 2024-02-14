Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.072,08 %0,87
        DOLAR 30,7428 %0,08
        EURO 33,0160 %0,30
        ALTIN 1.969,61 %0,11
        FAİZ 42,64 %-0,21
        GÜMÜŞ GRAM 22,16 %1,63
        BITCOIN 51.611,00 %4,13
        GBP/TRY 38,6271 %-0,21
        EUR/USD 1,0730 %0,21
        BRENT 81,92 %-1,03
        ÇEYREK ALTIN 3.220,31 %0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Teknik analiz borsa için hedefi ne veriyor? - İş-Yaşam Haberleri

        Teknik analiz borsa için hedefi ne veriyor?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. ABD enflasyon verisinin ne anlama geldiğini değerlendiren Usul bu verinin ardından beklentilerin değişip değişmeyeceğini yorumladı. Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem ne yapacağı tahminini de paylaşan Usul, bu durumun Türkiye para ve sermaye piyasalarına olası etkisinin ne olabileceğini anlattı. Usul, Borsa İstanbul'un temel ve teknik analizinin endeks seviyesi için hangi ipuçlarını verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul oldu. ABD enflasyon verisinin ne anlama geldiğini değerlendiren Usul bu verinin ardından beklentilerin değişip değişmeyeceğini yorumladı. Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem ne yapacağı tahminini de paylaşan Usul, bu durumun Türkiye para ve sermaye piyasalarına olası etkisinin ne olabileceğini anlattı. Usul, Borsa İstanbul'un temel ve teknik analizinin endeks seviyesi için hangi ipuçlarını verdiğini açıkladı.

        İŞTE TEB YATIRIM'IN MODEL PORTFÖYÜ

        ALTIN FİYATI NE OLUR?

        Çin ve Asya piyasalarına ilişkin tahminlerini de paylaşan Usul, ABD Merkez Bankası'nın olası kararlarının altın fiyatına etkisinin ne olabileceğine yönelik görüşlerini aktaran Usul, ekonomik programın enflasyon, faiz ve büyüme hedefleri konusundaki fikrini açıklıyor. Usul, beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisini anlatırken yeni ekonomi politikalarının 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlatacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağını açıklıyor.

        PORTFÖYE NEDEN SEÇİLDİLER?

        Borsa şirketlerinin piyasa değeri hakkındaki düşüncelerini dile getiren Usul, TEB Yatırım'ın model portföyünde bulunan bankalar, perakende, havacılık, demir-çelik ve telekom şirketlerinin neden seçildiğini ve şirketlerin temel ve teknik analizinin hangi hedefleri gösterdiğini dile getiriyor. Usul ayrıca pandemi sonrası borsadan çıkan yabancı yatırımcının geri dönüşünün hem endeksi hem sektörleri nereye taşıyacağına dair değerlendirmelerde bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Kurum'dan Erzincan iddialarına yanıt
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Alman devinden flaş Szymanski açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Bitcoin 1 trilyon dolarlık değeri aştı
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Habertürk Anasayfa