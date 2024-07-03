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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da feci bilanço! | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da bin 300 dönüm anız alev alev yandı!

        Tekirdağ Çorlu'da dün çıkan anız yangınında bilanço ortaya çıktı. İlçede yaklaşık bin 300 dönüm alanın küle döndüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:33
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        Tekirdağ'da feci bilanço!
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık bin 300 dönüm alan küle döndü.

        İHA'nın haberine göre henüz bilinmeyen bir sebeple Yenice Mahallesi Karatepe mevkisindeki biçilmiş buğday anızında yangın çıktı.

        Yangın rüzgarında da etkisiyle büyüyerek ekili araziye de sıçradı. Karatepe çevresini saran yangına itfaiye, TOMA, traktör ve iş makineleri tarafından müdahale edildi.

        Yangın ağaçlık alanlara da sıçrarken, anız tarlalarının yanı sıra ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın saatler sonra ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

        Yenice Mahallesi Muhtarı Ruşit Öztürk, "Yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisi yangın nedeniyle zarar gördü. Bunun yaklaşık 150 dönümünün de ekili buğday arazisi olarak tahmin ediyoruz" dedi.

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        #haberler
        #Tekirdağ
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