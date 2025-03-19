Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3'ü askeri personel 6 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, askeri araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda askeri araç ile iki otomobil çarpıştı.
İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü askeri personel 6 kişi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.