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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tekfen'de yeni dönem - İş-Yaşam Haberleri

        Tekfen'de yeni dönem

        Türkiye'nin en köklü holdinglerinden Tekfen Holding'de hissedarlık yapısı ve yönetim değişti. Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine yapılan seçimle holding tarihinde yeni bir döneme girilirken, yönetim kurulu Can Grubu listesi üzerinden teşkil edildi. Can Grubu'nu temsilen yönetim kurulu üyeliklerine Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Özgün Öztunç seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:32
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        Tekfen Holding’de uzun süredir devam eden yeniden yapılanma sürecinde sona gelindi ve genel kurul toplantısı ile birlikte yeni bir dönem başlamış oldu. Son dönemde holdingdeki hisselerini artıran Can Grubu, bugün yapılan genel kurul toplantısı ile birlikte Tekfen Holding yönetiminde etkin hale geldi.

        Tekfen Holding genel kurulunda Can Holding’in listesi yönetime seçilirken, Divan Başkanı seçiminden sonra mali tablolar dahil bazı maddelerin görüşülmesi, azınlık oylarının etkisiyle ertelendi. Fakat Divan Başkanı, yönetim kurulu seçimini takdir yetkisi kullanarak ertelemedi.

        Seçimde holding yönetim kurulu, Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç, Mehmet Nazmi Erten, Bayram Saral ve Uğur Bayar’ın esas üyeliği ile teşkil edildi. Bağımsız üyeler ise Ayşe Selen Kocabaş, Hamit Sedat Eratalar ve Çağrı Bağcıoğlu oldu.

        Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erten, genel kurul sonrasında Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada "Bugünkü genel kurul ile birlikte yeni yönetim kurulu oluştu. Ancak finansallarla ilgili 3-4 maddemiz, azınlık hakları kullanan bir ortağımız tarafından 1 ay sonrasına ertelendi. Dolayısıyla yönetim kurulunun, faaliyet raporunun, mali tablolarının onaylanması ve geçmiş yönetim kurulunun ibrası bir ay sonraya kaldı. Yeni yönetim kurulu da yarın (8 Mayıs) itibariyle ilk toplantısını yapacak ve görev dağılımı yarın belli olacak" ifadelerini kullandı.

        Can Kültür, Nisan ayında Tekfen Holding’in yüzde 25,23 oranındaki hissesinin Berker Ailesi’nden devralınmasıyla ilgili müzakerelere başlandığını duyurmuştu. Şirket daha sonra bu devir için Rekabet Kurulu nezdindeki başvurusunu da gerçekleştirmişti.

        Tekfen’in temelleri 1956 yılında Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar tarafından atılmıştı.

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