Türk Ekonomi Bankası (TEB),3 ay Ertelemeli Sonbahar Kredisi kampanyasını açıkladı.
Özellikle yeni eğitim döneminin başlamasıyla beraber artan okul harcamaları ve farklı nakit ihtiyaçlarına yönelik başlattığı kampanya ile TEB, 3 aydan 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. TEB’in 3 ay Ertelemeli Sonbahar Kredisi kampanyasına TEB Şubelerinden, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi ve teb.com.tr’den başvuru yapılabilecek.
Müşteriler, TEB’in kredi kampanyasından farklı vade ve Findeks notuna göre değişen faiz oranıyla faydalanabilecek.
Kredi Türü
Kredi Tutarı
Kredi Vadesi (Ay)
Aylık Akdi Faiz Oranı
Aylık Taksit Tutarı
Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil)
Sigorta
Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı
Findeks Notu 1850 ve üzeri olan müşteriler
10.000 ₺
36
1,20%
357,92
52,50 ₺
578,47
19,1601%
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