Türk Ekonomi Bankası (TEB),2015 yılında ilkini gerçekleştirdiği TEB Nakit Yönetimi Akademisi’nin beşincisini 500’e yakın katılımcıyla düzenledi. “Ekonomide Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte nakit yönetimi alanındaki son gelişmeler ve ekonomide sürdürülebilirlik uzman isimlerin sunumları ve çeşitli konularda düzenlenen panellerde ele alındı.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’nin açılış konuşmasıyla başlayan 5. TEB Nakit Yönetimi Akademisi’nde, TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden ve CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen de konuşma yaptı. Bu yıl ekonomi panelinde TEB Baş Ekonomisti Hakan Aklar, TEB Yatırım Araştırma Direktörü Işık Ökte ve Bloomberg HT Editörü Barış Esen güncel ekonomik gelişmeleri yorumladı.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, açılış konuşmasında, nakit yönetiminin tüm dünyada her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekerek, “Her şeyin anlık olarak değiştiği, hızlı aksiyon almanın yeni normal haline geldiği bu dönemde, nakit yönetiminde çok sağlam bir finansal entelektüel sermayaye ve sağlam bir dijital altyapıya ihtiyaç olduğu açık. Biz de TEB olarak dijital dönüşüme uyumlu bir nakit yönetimi anlayışı geliştirdik. Müşteri deneyimlerinden edindiğimiz tecrübelerle ürün, çözüm ve hizmetler sunarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdık” dedi.

“Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz Nakit Yönetimi Akademisi toplantılarıyla ilham sağlayarak yeni hikayeler yaratmak, sektöre bu konuda öncülük etmek istiyoruz” diyen Leblebici şöyle devam etti: “TEB olarak nakit yönetiminde kuvvetli bir bankayız. Bu alanda kaydettiğimiz gelişmenin ve öncü rolümüzün en önemli göstergelerinden biri de aldığımız ödüller. Örneğin, Asian Banking and Finance tarafından bu yıl beşinci kez ‘Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası’ seçildik. Fakat, elbette durmayacağız. TEB olarak önümüzdeki dönemde dijitalleşme ana ekseni üzerinde ilerlemeyi sürdüreceğiz. Kapsayıcı bir anlayışla tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde hareket etmeye, ürün, hizmet ve çözümlerimizle edindiğimiz bilgi ve birikimi insan hayatını kolaylaştıracak uygulamalara dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

'KAYNAKLAR SINIRA YAKLAŞTI'

TEB Nakit Yönetimi Akademisi’nde konuşan TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, “Her Yönüyle Sürdürülebilirlik” başlıklı konuşmasında dünya nüfusunun büyük bir hızla arttığını ve dünyanın sağlayabileceği kaynakların ise sınırlara yaklaştığına dikkat çekerek, “Bizden sonraki nesillere de kaynak bırakmamız önem kazanıyor. Her birimiz sürdürülebilirliği gündemin en başına almalı” dedi. “Şirketler için sürdürülebilirlik yatırımları riski düşürmek ve yaratılan değeri arttırmak için önemli” diye konuşan Henden, şöyle devam etti:

“Bu konuyu ihmal etmek şirketleri yasal, finansal, ticari risk ve itibar riski ile karşı karşıya bırakabilir. Bu alanda daha fazla değer yaratmanın sırrı ise inovasyon ve yeni teknolojilerden geçiyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik için değişimleri dikkate alarak iş modellerini sık sık güncellemesi gerekiyor. Kendi sektörümüz bankacılığa gelirsek, bankaların etki alanının müşterilerinde farkındalık sağlamak, inovasyonu desteklemek, çevreye duyarlı finansman çözümleri sunmak ve dijitalleşmeyi destekleyerek kağıtsız bankacılık yapmak olduğunu söyleyebiliriz.”

Henden, TEB Nakit Yönetimi olarak 1997’den beri aralarında e-imza, e-fatura, Mobil-İnk, Sanal Hesap, SMS ile Gümrük Vergisi gibi kağıtsız bankacılığı destekleyen çözümler geliştirdiklerini, bu yıl da SMS ile Vergi Ödemesi ve TEB Mobil Tahsilat Platformu gibi yeni ürünleri müşterilerine sunduklarını söyledi.

“Satış ve Tahsilat Yönetiminde Sürdürülebilirlik” panelinde sürdürülebilir bir hazine yönetiminin ilk şartının bir yandan satış rakamlarının düzenli bir büyüme trendinde olmasını sağlamak, diğer yandan da alacakları tahsil etmek olduğu vurgulanırken; bayi ve müşteri ağının sürekliliğini, iş modelinin tutarlılığını, süreçlerin verimliliğini eş anlı olarak yöneten finans profesyonelleri, yöntemlerini anlattı.

“Her Yönü ile Ekonomide Sürdürülebilirlik” konulu panelde, nesnelerin interneti, robot çalışanların hayatımıza girişi, alışveriş, sağlık, tüketici alışkanlıkları, ödeme yöntemleri, satış ve lojistik yönetimlerinin değişimi hakkında konuşan CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen, ekonomi ve politikada paradigmaların değişmesine ve yepyeni dengelerin ortaya çıktığına değindi. Seymen, ekonomide sürdürülebilirlik konusunu her yönüyle ele alırken, kısıtlı kaynakların etkin kullanılması, iş modellerinde sürekliliğin sağlanabilmesi, tedarik ve satış ağında yepyeni risklerin yönetilmesi gerektiğini belirtti.

“Sürdürülebilir Tedarik Yönetimi” panelinde ise, çeşitli şirketlerin hazine ve finans profesyonelleri, tedarik ağını ve süreçlerini nasıl yönettiklerini anlattı. Panelde, imalat sürecinin olmazsa olmaz girdileri, kamuoyu hassasiyetleri, uyum kuralları, politik dengeler taşları yerinden oynatsa da şirketlerin hızla adapte olması ve tedarik süreçlerinin aksamadan yürümesini sağlamaları gerektiği vurgulandı.