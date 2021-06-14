Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 149 milyar 50 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.