Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 58 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

İhaleye 147 milyar 630 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.