Türkiye çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) CEO’luk görevine 13 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Volkan Bozay atandı. TÇMB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin gerçekleştirilen genel kurulunda, CEO'luk görevine Bozay getirildi. TÇMB'nin stratejik çalışma alanlarında önemli katkılarda bulunan İsmail Bulut ise TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı oldu.
Uzun yıllar kamuda ve özel sektörde yöneticilik yapan Bozay, profesyonel iş yaşamına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda başladı. Bozay, sırasıyla dış ticaret uzman yardımcısı, Ar-Ge birimi ve dış ticaret uzmanı olarak çalıştıktan sonra TOKİ Finansman Dairesi Başkanı ve Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.
Bozay, kamudaki görevine 2004-2006 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. 2006'da British American Tobacco şirketinde Kurumsal İlişkiler Müdürü olduktan sonra, görevini bugüne kadar sürdürdü.
Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlayan Volkan Bozay, yüksek lisansını Clameront Graduate University’de Finans ve Strateji Bölümünde gerçekleştirdi. Bozay, 2011'den beri Türkiye İhracatçılar Meclisi Üyesi, Ulusal Tütün Ürünleri İmalatçıları Derneği ile Ege İhracatçı Tütün ve Tütün Mamulleri Birlikleri İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.
TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka: “TÇMB’de CEO’luk görevi ile önemli çalışmalar yürüten Sayın İsmail Bulut’a bugüne kadarki katkıları nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hizmet bayrağını teslim alan Sayın Volkan Bozay’ın kamuda ve özel sektördeki kıymetli deneyimleri ile kuruluşumuza ve sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu katkılardan en önemlisi sektörün stratejik önceliklerini hayata geçirerek TÇMB’yi gelecek vizyonuna taşımak olacaktır. Şimdiden kendisine başarılar diliyoruz.”
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