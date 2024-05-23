Galatasaray, Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi
Galatasaray Kulübü, Aile Günü etkinliğinde bir araya geldi.
Giriş: 23.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:50
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Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Sportif A.Ş.yöneticileri, futbolcular ve teknik kadro, aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte buluşarak keyifli anlar yaşadı.
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İşte Galatasaray'ın özel etkinliğinin kareleri...
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