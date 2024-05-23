Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        96
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş!

        Beşiktaş - Trabzonspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu! Ghezzal, Salih Uçan ve son dakikada Al-Musrati'nin golleriyle müsabakadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 11. Türkiye Kupası zaferini yaşadı. Trabzonspor'un gollerini ise Onuachu ve Pepe kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.05.2024 - 19:46 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada şampiyon Beşiktaş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücaeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

        Beşiktaş'ta goller 45+3. dakikada penaltıdan Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4. dakikada Al-Musrati'den gelirken Trabzonspor'un gollerini ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakika Pepe kaydetti.

        BEŞİKTAŞ 11'İNCİ TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

        Beşiktaş, bugüne kadar kupada 16 kez final oynadı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti. 17. finalini Trabzonspor karşısında oynayan Beşiktaş kupayı müzesine götürdü ve toplamda 11. Türkiye Kupası zaferine ulaştı.

        REKLAM

        BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE PLAY-OFF TURUNDAN BAŞLAYACAK

        Kupa karşılaşması iki takımın Avrupa kupalarına katılması konusunda da önemli bir yere sahipti. Beşiktaş kupayı kazanarak, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılma hakkı kazandı. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti.

        FİNALE NASIL GELDİLER?

        Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

        Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

        FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE OYNANDI

        Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlar iki takıma ayrılan tribünleri doldururken, müsabaka kapalı gişe oynandı. Mücadele öncesinde tüm biletler tükendi. Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VIP tribünlerde şehit ailelerini ağırladı. Ayrıca engelli futbolseverler TFF tarafından kendilerine özel olarak tahsis edilen tribünde maçı izledi.

        REKLAM

        BAKAN BAK, FİNALİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kupa finalini tribünden izledi. Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş ile Trabzonspor final mücadelesini tribünden takip etti.

        ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

        Karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Her iki takımın oyuncuları, sahaya "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartıyla çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta Eren Elmalı'nın yerden pasında orta sahada taç çizgisi yakınında Necip Uysal'dan vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra topu kontrol eden Onuachu, süratle ceza sahasına yöneldi. Nijeryalı oyuncu, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra altıpasın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

        16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka, sağdan ceza sahasına girip Eren Elmalı ve Denswil'i geçtikten sonra şutunu çıkardı, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

        REKLAM

        33. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Masuaku'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

        62. dakikada iki takımın da birer şutu direkten döndü. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Svensson'a çarparak havalanan topa Visca'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, altıpasın içinde Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Aynı dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

        70. dakikada Visca'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

        89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

        90+4. dakikada Al-Musrati Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pepe'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

        Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Habertürk Anasayfa