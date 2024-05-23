Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş!
Beşiktaş - Trabzonspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu! Ghezzal, Salih Uçan ve son dakikada Al-Musrati'nin golleriyle müsabakadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 11. Türkiye Kupası zaferini yaşadı. Trabzonspor'un gollerini ise Onuachu ve Pepe kaydetti
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücaeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş'ta goller 45+3. dakikada penaltıdan Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4. dakikada Al-Musrati'den gelirken Trabzonspor'un gollerini ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakika Pepe kaydetti.
BEŞİKTAŞ 11'İNCİ TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI
Beşiktaş, bugüne kadar kupada 16 kez final oynadı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti. 17. finalini Trabzonspor karşısında oynayan Beşiktaş kupayı müzesine götürdü ve toplamda 11. Türkiye Kupası zaferine ulaştı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NE PLAY-OFF TURUNDAN BAŞLAYACAK
Kupa karşılaşması iki takımın Avrupa kupalarına katılması konusunda da önemli bir yere sahipti. Beşiktaş kupayı kazanarak, Avrupa Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılma hakkı kazandı. Ligde 3'üncü sırayı garantileyen Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne ön eleme turundan katılmayı garantilemişti.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.
Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.
FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE OYNANDI
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlar iki takıma ayrılan tribünleri doldururken, müsabaka kapalı gişe oynandı. Mücadele öncesinde tüm biletler tükendi. Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VIP tribünlerde şehit ailelerini ağırladı. Ayrıca engelli futbolseverler TFF tarafından kendilerine özel olarak tahsis edilen tribünde maçı izledi.
BAKAN BAK, FİNALİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kupa finalini tribünden izledi. Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş ile Trabzonspor final mücadelesini tribünden takip etti.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI
Karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Her iki takımın oyuncuları, sahaya "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartıyla çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta Eren Elmalı'nın yerden pasında orta sahada taç çizgisi yakınında Necip Uysal'dan vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra topu kontrol eden Onuachu, süratle ceza sahasına yöneldi. Nijeryalı oyuncu, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra altıpasın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka, sağdan ceza sahasına girip Eren Elmalı ve Denswil'i geçtikten sonra şutunu çıkardı, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.
33. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Masuaku'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
62. dakikada iki takımın da birer şutu direkten döndü. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Svensson'a çarparak havalanan topa Visca'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, altıpasın içinde Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Aynı dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
70. dakikada Visca'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.
89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.
90+4. dakikada Al-Musrati Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pepe'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.