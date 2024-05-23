Yangında mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, binada mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Apartmanın 5’inci katında balkonda mahsur kalan aynı aileden 5 kişi ise itfaiye tarafından sepetli vinç ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya da yansıdı.
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Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İncilli Mahallesi 620 sokaktaki 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi.
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Emire Ceyran’a ait dairede çıkan yangını fark eden Çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verip, binayı terk etti. Dumanla kaplanan binadan çıkamayan birçok kişi ise itfaiye tarafından merdivenlerden tahliye edildi.
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İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da dairelerin kapısını tek tek çalarak kontrol etti.
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Ancak apartmanın 5’inci katında mahsur kalan aynı aileden 5 kişinin yanına ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle aileyi çıkaramadı. Ekipler, aileyi hava almaları için dairenin balkonuna çıkardı.
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Ekipler, balkonda mahsur kalan aynı aileden 5 kişiyi, itfaiyenin sepetli merdiveniyle kurtardı. İtfaiye sepetine bindirilen baba Refik Aydınlı, anne Selma Aydınlı ile 9, 7 ve 5 yaşındaki 3 çocukları bulundukları yerden indirildi.
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Yangında yaralanan olmadı. Yaşanan panik ve kurtarma anları kameraya da yansıdı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.
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