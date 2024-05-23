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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'nın Karasu ilçesinde yangında mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti - En Son Haberler

        Yangında mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, binada mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:57 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:11
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          Apartmanın 5’inci katında balkonda mahsur kalan aynı aileden 5 kişi ise itfaiye tarafından sepetli vinç ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya da yansıdı.

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          Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İncilli Mahallesi 620 sokaktaki 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi.

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          Emire Ceyran’a ait dairede çıkan yangını fark eden Çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verip, binayı terk etti. Dumanla kaplanan binadan çıkamayan birçok kişi ise itfaiye tarafından merdivenlerden tahliye edildi.

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          İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da dairelerin kapısını tek tek çalarak kontrol etti.

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          Ancak apartmanın 5’inci katında mahsur kalan aynı aileden 5 kişinin yanına ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle aileyi çıkaramadı. Ekipler, aileyi hava almaları için dairenin balkonuna çıkardı.

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          Ekipler, balkonda mahsur kalan aynı aileden 5 kişiyi, itfaiyenin sepetli merdiveniyle kurtardı. İtfaiye sepetine bindirilen baba Refik Aydınlı, anne Selma Aydınlı ile 9, 7 ve 5 yaşındaki 3 çocukları bulundukları yerden indirildi.

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          Yangında yaralanan olmadı. Yaşanan panik ve kurtarma anları kameraya da yansıdı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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