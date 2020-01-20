SON DAKİKA!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü genel kurulunda ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması onaylandı. Bankanın son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamı kâra katılarak dağıtılacak.

KARIN YÜZDE 90'I AVANS OLARAK DAĞITILACAK

TCMB Olağanüstü Genel Kurulu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, başkanlığında toplandı. Uysal, “Bankamızın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığı’nın kar payı avansı dağıtımı hakkında tebliğinin 7’nci maddesi gereği indirimler yapılması suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90’ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması hususlarını açık oylarınıza sunuyorum. Bankamız kanununun ve esas mukavelesinin 14’üncü maddelerine göre her 10 hisseye sahip olan ve bu hisseyi temsil edenler 1 oy kullanabilecek. Ayrıca Bankamız kanunu ve esas mukavelesinin 18’inci maddelerine göre pay sahibi olmayanlar genel kurulda vekil olarak birden fazla pay sahibini temsil edemeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

OY ÇOKLUGUYLA KABUL EDİLDİ

Toplantının gerçekleştirildiği salonda bulunan hissedarlar tarafından karar oy çokluğuyla kabul edildi.

2018 YILINDA HAZİNE'YE 33 MİLYAR TL AKTARILMIŞTI

TCMB genel kurulu geçtiğimiz yıl da ocak ayında olağanüstü toplanmış, kâr payının yüzde90'ı olan 33 milyar TL Hazine'ye avans olarak aktarılmıştı. TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği genel kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar Hazine'ye aktarıyor. TCMB Hazine'ye 2016 yılında yaklaşık 6.41 milyar TL, 2017 yılında yaklaşık 12 milyar TL aktarmıştı.