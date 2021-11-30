AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 ve 7 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 25 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ve 69 milyar 999 milyon 999 bin 968 lira verdi.

İhalelere 246 milyar 965 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 15, bileşik faiz ise 16,16 seviyesinde gerçekleşti.