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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den baz etkisi vurgusu - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'den baz etkisi vurgusu

        TCMB, 'Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunu yayımladı. Raporda "Yıllık enflasyon, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş sergilemiştir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:14
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        TCMB'den 'baz etkisi' vurgusu
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        TCMB'nin yayımladığı 'Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunda yer alan özet bölümünde şu ifadeler yer aldı:

        "Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 3,23 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 9,82 puan azalışla yüzde 61,78 seviyesine gerilemiştir. Yıllık enflasyon, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş sergilemiştir. Aylık fiyat artışı ise önceki aya kıyasla güçlenmiş, söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisi belirgin olmuştur. Nitekim, enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır. Gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken, mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güçlü seyrini korumuş, alt gruplar genelinde fiyat artışlarının yükseldiği izlenmiştir. Diğer taraftan, temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etmiştir. Kur ve iç talep gelişmelerini takiben dayanıklı mal fiyatları ılımlı bir şekilde yükselmiş, mobilya fiyatlarındaki gerileme dikkat çekmiştir. Aylık üretici enflasyonu enerji grubu kaynaklı olarak artarken, yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmış, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları gerilemiştir."

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