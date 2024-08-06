"KÖPEK SAHİPLENİN"

Ceylan Ertem daha sonra; "Şimdi de aynı iç huzuruyla yaşıyorum. Tavsiye ederim kızlar, köpek sahiplenin bu rezil dünyadaki en centilmen koruyucularınız onlar. Siz de onların en azılı koruyucuları oluyorsunuz tabii. Yaklaşanı birlikte alt etme gücünüzün boyutları devasa... Beni bunca yıl her türlü pislikten, tehlikeden korumuş -ki bunu yapmasalar da vardım bu davaya evlatlarımı kimseye yedirtmem. Evlatlarımın kardeşleri sokak canlarını da..." ifadelerini kulandı.

Fotoğraflar: AA, DHA