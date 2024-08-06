Ceylan Ertem'den tacize karşı köpek tavsiyesi
Ceylan Ertem, tacize karşı köpek sahiplenme tavsiyesinde bulundu. Ertem; "Korkuyla yaşıyordum" diyerek yıllar önce yaşadığı bir tacizi ve buna karşı aldığı önlemi anlattı
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Ceylan Ertem, bir süre önce İstanbul'u terk edip bir köye yerleşmişti. Mutlu bir hayat sürdürdüğünü söyleyen 43 yaşındaki şarkıcı, yıllar önce yaşadığı bir tacizi anlattı.
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"EVİMİN CAMINA DAYANDI"
Ceylan Ertem; "Kadıköy'de evimin camına dayanıp mastürbasyon yapan adam oldu, korkuyla yaşıyordum. Sevgili arkadaşımız Değer Deniz’in evine giren hırsız tecavüz edip, öldürdü onu... Yıllardır aşamadığımız bir kayıptır bu" dedi.
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"SİZE BİR TAVSİYEM OLACAK"
"Şimdi size bir tavsiyem olacak" diyen Ceylan Ertem, sözlerini şöyle sürdürdü: Şehirden yılıp, köye taşındım. Yıllarca ıssız köydeki evimizde anahtar kapıda yattım, gram korku hissetmeden. Çünkü 6 köpek evladımlaydım.
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"KÖPEK SAHİPLENİN"
Ceylan Ertem daha sonra; "Şimdi de aynı iç huzuruyla yaşıyorum. Tavsiye ederim kızlar, köpek sahiplenin bu rezil dünyadaki en centilmen koruyucularınız onlar. Siz de onların en azılı koruyucuları oluyorsunuz tabii. Yaklaşanı birlikte alt etme gücünüzün boyutları devasa... Beni bunca yıl her türlü pislikten, tehlikeden korumuş -ki bunu yapmasalar da vardım bu davaya evlatlarımı kimseye yedirtmem. Evlatlarımın kardeşleri sokak canlarını da..." ifadelerini kulandı.
Fotoğraflar: AA, DHA