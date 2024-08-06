Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklaması bekleniyor

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in iki haftadır süren yoğun söylentilere son vererek, önümüzdeki saatlerde Kasım’daki seçimlere birlikte gireceği başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor.

Harris hafta sonunda başkent Washington’da aralarında John Shapiro, Tim Walz ve Mark Kelly’nin de bulunduğu başlıca adaylarla görüşmeler yaptı.

Demokrat Parti’nin başkan adayı olması kesinleşen Harris’in başkan yardımcısı adayı, bu hafta Harris’in seçimin çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerde beş gün içinde yapacağı yedi mitinge katılacak.

REKLAM BBC’nin ABD’deki ortağı CBS’in yaptırdığı son ankette Harris, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve eski başkan Donald Trump’ın bir puan önünde görünüyor. Ankete göre, seçimin çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerde Trump ve Harris başa baş gözüküyor. Başkan Joe Biden seçim yarışındayken yapılan anketlerde, Trump bu eyaletlerde beş puan öndeydi. Önümüzdeki saatlerde yapılacak duyurunun ardından, Harris ve başkan yardımcısı adayının yer aldığı bir kampanya reklam filmi yayımlanacak ve ikili akşam saatlerinde Philedelphia’da bir miting yapacak.

Harris’in Pazar günü görüştüğü başkan yardımcısı adayları arasında Minnesota Valisi Tim Walz, Arizona Senatörü Mark Kelly Pennsylvania Valisi Josh Shapiro bulunuyor. Harris Cuma günü de adı geçen diğer isimlerden Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ile bir araya gelmişti. Harris ve Başkan yardımcısı adayı Philedelphia’dan sonra Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona eyaletlerinde miting yapacak ve 10 Ağustos’ta Las Vegas’ta bir kampanya etkinliği yapılacak. Trump ve başkan yardımcısı adayı, JD Vance, Harris’in kimi seçeceğinin seçim üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını savundu.

JD Vance “İnsanlar ilk olarak ya Donald Trump’a ya da Kamala Harris’e oy verecek, bu işler böyle oluyor” dedi.