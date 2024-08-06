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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi: İsrail-İran gerilimi görüşüldü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi: İsrail-İran gerilimi görüşüldü

        İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran'ın İsrail'e yönelik bir misillemede bulunup bulunmayacağını belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki gerilim ve Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.08.2024 - 08:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:01
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        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarında İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlediği suikastla gerilim tırmandı. İran ve Hizbullah'tan İsrail'e karşılık verileceği yönündeki açıklamalarının ardından bölgede neler yaşanacağı belirsizliğini koruyor.

        Artan gerilimin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'ın İsrail'e yönelik bir misillemede bulunup bulunmayacağı konusu oldu.

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        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

        Biden ile Harris, Orta Doğu'daki son durumu ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirirken, bölgede artan gerilimde "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı öne çıkan başlıklar oldu.

        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
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        Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.

        Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

        Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.

        Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik toplantısında ayrıca bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve Gazze'de olası ateşkes süreci de değerlendirildi.

        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
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        Diğer yandan Axios'ta dün yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkeleri dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e 24 ila 48 saat içinde misillemede bulunabileceğini söyledi.

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        #ABD
        #iran
        #israil
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