ABD Dışişleri Bakanı Blinken G7 mevkidaşlarıyla görüştü: "İran 24 ila 48 saat içinde saldırabilir"

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye suikastı ve Hizbullah'ın üst düzey komutalarından Fuad Şükrü'yü öldürmesinin ardından gerilim arttı. İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşılık verecekleri yönündeki açıklamalarından sonra bölgede neler yaşanacağı merak ediliyor.

Axios'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pazar günü G7 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla temasa geçti ve İran'ın İsrail'e önümüzdeki 24 ila 48 saat içerisinde saldırılabileceğini söyledi.

Görüşme hakkında bilgi sahibi 3 kaynağın Axios'a verdiği bilgiye göre, Blinken, G7 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla temasa geçerek İran'ın İsrail'e önümüzdeki 24 ila 48 saat içerisinde saldırabileceğini bildirdi

Blinken'a yakın kaynaklar, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını vurguladığını söyledi. G7 dışişleri bakanlarını İran, Hizbullah ve İsrail'e itidalli olmaları için diplomatik baskı kurmaya çağıran Blinken, bölgedeki ABD güçlerinin sayısındaki artışın savunma amaçlı olduğunu ifade etti. Görüşmeye katılan bir kaynak, Blinken'ın Gazze'deki esirler ve ateşkes anlaşması konusunda İsrail'le yapılan son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi verirken "hayal kırıklığına uğramış gibi" göründüğünü belirtti.

REKLAM Diğer yandan, ABD Başkanı Joe Biden da bu gece Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle Beyaz Saray’da toplantı gerçekleştirecek. Biden'ın Beyaz Saray'daki toplantısında Orta Doğu'daki durum ele alınacak.