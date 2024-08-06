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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den iki bölge için yağmur uyarısı - 6 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den iki bölge için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 07:26 Güncelleme: 06.08.2024 - 07:26
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        İki bölge için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 28°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 33°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        AFYON °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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        ISPARTA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        ANKARA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        KONYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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