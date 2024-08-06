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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 35° Trabzon Parçalı bulutlu 28° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 33°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık AFYON °C, 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu REKLAM ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu SİVAS °C, 32°C Parçalı bulutlu BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 34°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM TRABZON °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık