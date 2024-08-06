CANLI | Filenin Sultanları, yarı final için Çin karşısında!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin ile karşılaşıyor. Setlerde 1-1'lik eşitlik bulunuyor. İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi. Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçtik.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor.
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1. SET
Çin: 25 - Türkiye: 23
2. SET
Çin: 21 - Türkiye: 25
3. SET
Çin: 24 - Türkiye: 26
Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.