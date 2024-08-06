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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları CANLI | Filenin Sultanları, yarı final için Çin karşısında! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        CANLI | Filenin Sultanları, yarı final için Çin karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek final mücadelesinde Çin ile karşılaşıyor. Setlerde 1-1'lik eşitlik bulunuyor. İlk seti Çin 25-23 kazanırken, Sultanlar ikinci setten 25-21 galip ayrılıp durumu 1-1'e getirdi. Sultanlar 3. seti de 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçtik.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:30
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        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor.

        CANLI

        1. SET

        Çin: 25 - Türkiye: 23

        2. SET

        Çin: 21 - Türkiye: 25

        3. SET

        Çin: 24 - Türkiye: 26

        Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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        Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

        Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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