AVRUPA KUPALARINDA 273. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 272 kez boy gösterdi. Bu süreçte 109 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 372 kez havalandırırken, kalesinde ise 388 gol gördü.