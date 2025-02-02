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        Haberler Gündem Güncel Dernekte kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Dernekte kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!

        Başkentte korkunç bir cinayet işlendi. Olayda Ali Giraç adlı kişi, kumar için borç vermeyen akrabası Mustafa Demir'i pompalı tüfekle öldürdü. Yaşanan dehşet ise Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:58
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        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
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        Ankara'da dernekte kumar oynayıp para kaybeden Ali Giraç (24), borç istediği ancak olumsuz yanıt aldığı akrabası Mustafa Demir'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Mamak ilçesindeki Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi.

        Ali Giraç
        Ali Giraç

        OLUMSUZ YANIT ALINCA TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ

        Dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç, akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.'den borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.'ye ateş açtı.

        Mustafa Demir
        Mustafa Demir

        Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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