Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!

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Burdur'da husumetli iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açtığı kavga sırasında seken saçmalar, evin balkonunda oturan Mustafa K. (73) ve Kamuran K. (65) çiftine isabet etti.

DHA'nın haberine göre yaralanan çift hastanede tedaviye alınırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda husumetli iki grup pompalı tüfeklerle birbirine saldırdı.

REKLAM YAŞLI KARI-KOCA HASTANEYE KALDIRILDILAR Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Mustafa K. ile eşi Kamuran K. tüfekten açılan ateş sonrası seken saçmalar nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı karı- koca ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çift tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.