Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü | Son dakika haberleri

        Silivri'de yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü

        İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü TIR devrildi. Araçta sıkışan Sinan D, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı şoförün izin vermesi üzerine TIR'dan savrulan meyveler, vatandaşlar tarafından kasalarla götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan D. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarparak devrildi.

        KABİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

        TIR'ın şoförü Sinan D, kabinde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför kabininde sıkışan Sinan D, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        YARALI ŞOFÖR İZİN VERDİ, VATANDAŞLAR MEYVELERİ KASALARLA GÖTÜRDÜ

        Yaralı şoför sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Sinan D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoför meyvelerin vatandaşlar tarafından toplamasını istediği belirtildi.

        Kaza noktasına gelen vatandaşlar, kasaların üzerine çıkarak meyveleri seçti. Zarar görmeyen meyveleri seçen vatandaşlar, meyveleri kasalarla götürdü. Bazı kişilerin meyveleri otomobilin bagajına doldurduğu görüldü.

        TIR olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Silivri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Habertürk Anasayfa