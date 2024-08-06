Silivri'de yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
İstanbul Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü TIR devrildi. Araçta sıkışan Sinan D, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı şoförün izin vermesi üzerine TIR'dan savrulan meyveler, vatandaşlar tarafından kasalarla götürüldü
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan D. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarparak devrildi.
KABİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
TIR'ın şoförü Sinan D, kabinde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şoför kabininde sıkışan Sinan D, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
YARALI ŞOFÖR İZİN VERDİ, VATANDAŞLAR MEYVELERİ KASALARLA GÖTÜRDÜ
Yaralı şoför sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Sinan D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoför meyvelerin vatandaşlar tarafından toplamasını istediği belirtildi.
Kaza noktasına gelen vatandaşlar, kasaların üzerine çıkarak meyveleri seçti. Zarar görmeyen meyveleri seçen vatandaşlar, meyveleri kasalarla götürdü. Bazı kişilerin meyveleri otomobilin bagajına doldurduğu görüldü.
TIR olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.