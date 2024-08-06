Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Etkisi büyük oldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Etkisi büyük oldu

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2021’de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 4 yıl içinde 16 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2024 takvimindeki 7’nci ayağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 3 Ağustos’ta başladı.

Festivalin açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ve sanatçılarla Nevşehirliler katıldı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreni, Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, açılış sonrasında 'Eskizden Piksele Anatolia Edition' dijital sanat sergisiyle Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali’nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen 'Hanzala' karakterlerinden oluşan sergisi; 'Naci El-Ali’den Hanzala'yı Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi’nde ziyaret etti. Heyet, daha sonra; Mustafa Paşa Eleni Kilisesi’nde, Asaf Erdemli’nin 'Zirvede Bir Efsane' sergisini, Güray Müze’de 'Sabri Berkel Resim Sergisi'ni, Meryem Ana Kilisesi’nde, uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un 'Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları' veri heykelini yerinde deneyimledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, gelecek yıl, 20 şehirde düzenlenecek. 11 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında, konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun 500’den fazla etkinlik düzenlenecek.

Kapadokya ile özdeşleşen balon turları, turistlerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri. Kapadokya Balon Festivali, Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenleniyor. Böylelikle turistler, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin diğer etkinlikleri ve Kapadokya Balon Festivali'ni deneyimleme şansı buluyor. Turistlerin Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde ilgi gösterdiği etkinliklerden biri de Paşabağları Vadisi’nde Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilen 'Tango Buenos Aires' konseri oldu.

Akşam yemeğinde sohbet ettiğimiz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali, arkeolojik kazılar, yabancı ülkelerden iadesi sağlanan tarihi eserler ve son zamanlarda Güney Amerika ülkeleriyle Hindistan’dan gerçekleşen turist akımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği 16 şehrin toplam alanı; 245.451 km² ... (Türkiye’nin % 31’i) Toplam nüfusu; 47.785.517... (Türkiye nüfusunun % 56’sı), Bu iki özelliğiyle dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali; sanatçı katılım, halk katılım ve etkinlik sayısı açısından da rekortmen. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin amacına, kısa sürede ulaştığını dile getiren Gökhan Yazgı; festivalin sağladığı kültürel, sosyal ve ekonomik katkıların bir hayli büyük olduğunu söyledi. Festivalin sadece düzenlenen şehirlere değil, onlara komşu olanlara, dolayısıyla Türkiye'nin tamamına katma değer sağladığını belirten Yazgı, bakanlık olarak her festivali, bir öncekinden daha zengin içerikli ve daha kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirmenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunun altını çizdi. Bu hedeflerine bugüne kadar ulaşılmış olmasının, sonraki festivallerin daha da ışıltılı olacağının göstergesi olduğunu belirtti.

Gökhan Yazgı, geçtiğimiz günlerde Aççana Höyük’te bulunan tablet ve Aphrodisias Antik Kenti'nden çıkarılan Kolosal Zeus Başı gibi birçok önemli buluntunun tarihe yeni bir ışık tuttuğunu söyledi. Yazgı, bulunan tarihi eserlerin, küresel ölçekte ilgi çektiğini söyledi. Yazgı, arkeolojik kazılara büyük önem verdiklerini, bunu aynı kararlılıkla devam ettireceklerini dile getirdi. Bulunan her tarihi eserin farklı kazı alanlarında tatlı bir rekabet oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Gökhan Yazgı, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin iadelerinin artması hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tarihi eser iadesi hakkında ortaya büyük bir irade konulduğunu söyleyen Gökhan Yazgı, başta en çok tarihi eser kaçırılan ülkeler olmak üzere küresel bir takip sistemi oluşturduklarını, birçok ülkeyle yapılan antlaşmalarla da tarihi eser iadesinde artış olduğunu belirtti. Yazgı, ABD’nin tarihi eser iadesi konusunda bir hayli açık ve yapıcı olmasının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

* 2023’te çeşitli ülkelerce Türkiye’ye iade edilen tarihi eser sayısı; 3.018… * 2022’de; 1.120, 2021’de ise 3.480 tarihi eser, ait oldukları topraklara döndürülmüştü.

Gökhan Yazgı’nın özellikle dile getirdiği konulardan biri de Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerden yoğun turist gelişi yaşandığını, son zamanlarda Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan’dan da gelen turistlerin artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Yazgı, Türkiye’ye gelen turist sayısı açısından 60 milyon kişi hedefini yıl sonunda yakalayacaklarını belirtti. Bu yıl ayrıca dünyaca ünlü sanatçıların sergileri de Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak. 'Pablo Picasso Sergisi'; 28 Eylül - 31 Aralık arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da açılacak. Sebastiao Salgado Sergisi'; 28 Eylül - 31 Aralık arasında, 'Frida Kahlo Sergisi' ise 28 Eylül - 30 Kasım arasında İstanbul'da olacak. 'Andy Warhol Sergisi'; 28 Eylül - 31 Aralık arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da, 'Leonardo Da Vinci Sergisi' ise 28 Eylül - 15 Ocak arasında İstanbul'da açılacak.

Mariinsky Orkestrası Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ayrıca, aralarında Mariinsky Orkestrası, Deutsches Berlin Senfoni Orkestrası ve Chris Botti'nin de bulunduğu birçok uluslararası sanatçı ve orkestra da konser verecek.