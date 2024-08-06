"İSKORBÜT" VAKASI

Sadece et tüketmek, vücudunuzu eninde sonunda kendi kaslarınızı kemirmeye zorlayacaktır. Ve eğer (meyve dışında) neredeyse tek bir yiyeceğe bağlı kalırsanız, ciddi bir iskorbüt vakası geliştirirsiniz.

Sindirim sağlığıyla ilgili "Gut Insight" (Hattner Nutrition, 2009) kitabının da yazarı olan Hattner, "Bu deneyi tavsiye etmem," diyor.