Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslendi... Bakın başına ne geldi!
Sadece tek bir gıda ile yaşamını sürdüren bir kişinin hikayesi, sağlık dünyasında dikkatleri iskorbüt hastalığına çevirdi. Vitamin C eksikliğinden kaynaklanan bu hastalık, diş eti kanamaları ve ciltte morarmalar gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Tek bir gıdayla beslenmenin neden olabileceği tehlikeleri ve iskorbüt hakkında bilinmesi gerekenleri bu haberde derledik. İşte detaylar!
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Bir insanın sadece bir besinle yaşamını devam ettirmesi ne gibi sonuçlara yol açar? Cevap, pek çok kişinin dikkatini çeken bir sağlık durumu olan iskorbüt olabilir. Vitamin C eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte konuya ilişkin detaylar!
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HAYATI BOYUNCA NUGGET YEDİ!
İngiliz bir genç, son 15 yıldır ağırlıklı olarak tavuk nugget yediği için fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 17 yaşındaki Stacey Irvine'in, küçüklüğünden beri ara sıra bir paket cips ya da bir parça tostla desteklediği nugget ağırlıklı diyetiyle hayatta kaldığı bildirildi.
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Doktorlar Irvine'i beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye zorlasa da Irvine'in durumu duyanları meraklandırdı: Hayatınız boyunca sadece tek bir tür yemek yerseniz gerçekte ne olur?
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ORGAN YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR
Seçtiğiniz yemeğe bağlı, ama büyük olasılıkla zehir olurdu. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beslenme danışmanı ve Amerikan Diyetisyenler Derneği'nin eski ulusal sözcüsü Jo Ann Hattner'a göre, sadece tek bir meyve, sebze veya tahıl yemeyi seçmek organ yetmezliğine yol açacaktır.
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"İSKORBÜT" VAKASI
Sadece et tüketmek, vücudunuzu eninde sonunda kendi kaslarınızı kemirmeye zorlayacaktır. Ve eğer (meyve dışında) neredeyse tek bir yiyeceğe bağlı kalırsanız, ciddi bir iskorbüt vakası geliştirirsiniz.
Sindirim sağlığıyla ilgili "Gut Insight" (Hattner Nutrition, 2009) kitabının da yazarı olan Hattner, "Bu deneyi tavsiye etmem," diyor.
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Hattner, hiçbir sebze ya da baklagilin, insanların kaslarımızı oluşturan proteinleri inşa etmek için ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidin tamamına sahip olmadığını söyledi. Bu nedenle çoğu insan kültürü, gıda kimyası hakkında hiçbir şey bilmeden, birlikte dokuzunu da sağlayan tamamlayıcı sebzelere odaklanan diyetler geliştirmiştir.
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YAĞSIZ VÜCUT KÜTLESİNDE ZARAR: KALP VE DİĞER ORGANLAR
İlk başta, tüm doğru amino asitler olmadan saçlarınızın rengi açılmaya başlar ve tırnaklarınız yumuşar. Daha da kötüsü, "yağsız vücut kütleniz zarar görür. Bu sadece kaslarınız değil, kalbiniz ve organlarınız anlamına da gelir." Sonunda, kalbiniz o kadar küçülür ki ölürsünüz; bu, bazen aşırı anoreksiya nervoza vakalarında olur.
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Sadece bir tür karbonhidrat yemek de -örneğin sadece ekmek ya da makarna- amino asit eksikliği nedeniyle organ yetmezliğine neden olur. Bunun da ötesinde, vücudun kimyasal reaksiyonlarının çoğunda temel bir bileşen olan C vitamini eksikliğinden kaynaklanan korkunç bir hastalık olan iskorbüt hastalığına yakalanırsınız.
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BİR - SEKİZ AYLIK C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ HASTALIĞA SEBEP OLUYOR!
1940'larda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hapishane mahkumları üzerinde yapılan son derece etik dışı deneyler sayesinde, iskorbüt hastalığının bir ila sekiz aylık C vitamini yoksunluğundan sonra ortaya çıktığını biliyoruz (kişinin vücudunun başlangıçta depoladığı miktara bağlı olarak).
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İlk başta kendinizi uyuşuk hissedersiniz ve kemikleriniz ağrır. Daha sonra vücudunuzun her yerinde garip lekeler oluşur ve iltihaplı yaralara dönüşür. Sarılık, ateş, diş kaybı ve sonunda ölürsünüz.
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KARBONHİDRATLAR ÖNEM ARZ EDİYOR
C vitamini içermemesinin yanı sıra, etlerin çoğu çok az karbonhidrat içerir - vücudunuzun en küçük görevleri bile yerine getirmek için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu kolay erişilebilir enerji paketleri.
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DÜNYANIN ÇOĞU YERİNDE İNSANLAR TEK BİR GIDA TÜKETİYOR!
Bu varsayımsal senaryolar sadece tuhaf spekülasyonlardan ibaret değil. Dünyanın pek çok yerinde insanların çoğunlukla tek bir gıda tüketmekten başka seçeneği yok: genellikle pirinç. Bilim insanları yetersiz beslenmeyle mücadele etmek için daha fazla vitamin ve besin, özellikle de A vitamini içeren genetiği değiştirilmiş pirinç geliştiriyor.
Kaynak: Live Science
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