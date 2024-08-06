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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası! - İş-Yaşam Haberleri

        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!

        Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a yönelik "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" gerekçesiyle yeniden dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:28
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        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
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        Kuzey Kaliforniya federal mahkemesinde açılan dava dilekçesinde Musk, Altman ve "suç ortakları" tarafından ihanete uğradığını belirterek, şirketi "kar peşinde koşmakla" suçladı.

        Musk dava dilekçesinde, Altman ve davada adı geçen diğer kişilerin kendisini aldattığını ileri sürerek, "yapay zekanın oluşturduğu tehlikelerle ilgili insani endişeleri"nin suiistimal edildiğini savundu.

        "İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAMA MİSYONUNA İHANET"

        Dava dilekçesinde, Altman ve ortaklarını şirketin "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet"le suçlayan Musk, yeni açtığı davayı, "açgözlülüğe karşı fedakarlığın hikayesi" olarak nitelendirdi.

        Öte yandan, OpenAI sözcüsü e-posta yoluyla Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Musk'ın daha önceki davada ortaya çıkan yazışmalarına işaret ederek, "Elon'un daha önce geri çekilen ilk dava başvurusu hakkında söylediğimiz gibi, önceki e-postaları her şeyi anlatıyor." ifadesi kullanıldı.

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        DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

        2018'de yönetim kurulundan istifa ettiği OpenAI'ın kurucu anlaşmasına ve kuruluş misyonuna aykırı hareket ettiğini öne süren Musk, şubatta, şirketin "yeniden insanlığa fayda sağlama misyonuna geri dönmesi" talebiyle dava açmıştı.

        Musk, haziranda geri çektiği dava dilekçesinde, OpenAI'ın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği ve şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği, bunun ise şirket sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini iddia etmişti.

        OpenAI ise Musk'ın iddialarını reddederek, onun geçmişte şirket üzerinde tam kontrol sahibi olma ve şirketi Tesla ile birleştirme girişiminde bulunduğunu savunmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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