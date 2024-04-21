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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:45
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        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.

        Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.

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