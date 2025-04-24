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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yaptığı sunumda, "Dezenflasyon devam ediyor ama riskler canlı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 08:48 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:19
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        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da yaptığı sunumda Türkiye'de fiyat gelişmeleri ve para politikasına yönelik mesajlar verdi.

        Karahan'ın sunumunda şu ifadeler öne çıktı:

        "Yeniden dolarizasyon riski kararlı sıkı politika ile önlendi.

        Dezenflasyon devam ediyor ama riskler canlı.

        Para politikası proaktif olmuştur. Parasal aktarım mekanizması geçen yıl boyunca önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir.

        Kur geçişkenliği ılımlı düzeydedir, bu da fiyatlama davranışındaki düzelmeye yansıtmaktadır.

        'KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM BELİRSİZ'

        Düşen petrol fiyatları dezenflasyonu destekliyor, ancak küresel ekonomik görünüm belirsizdir. Düşen emtia fiyatları bazı kur etkilerini dengeleyecektir.

        Talep düzeyi temel mal tüketiminin öncülüğünde beklentileri aşmıştır.

        Cari açığın ılımlı seyretmesi beklenmektedir.

        Kur geçişkenliğinin yüzde 35-40 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor, bu oran 2023 yaz aylarına kıyasla oldukça düşük."

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