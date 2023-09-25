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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Erkandan "TL varlıklara talebi artırma" vurgusu:  - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Erkandan "TL varlıklara talebi artırma" vurgusu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:27
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        "TL varlıklara yönelik talebi artırmaya kararlıyız"
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        Basına kapalı gerçekleşen İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, X sosyal medya platformundaki adresinde paylaşıldı.

        "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

        Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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