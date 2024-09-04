TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi

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TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Reuters'a konuştu.

Karahan Reuters'a verdiği demeçte, para politikasının sonuç vermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'nin mali görünümünün enflasyon eğilimini şekillendirmede kritik öneme sahip olacağını söyledi.

Karahan, "Para politikası gecikmeli de olsa sonuç vermeye başlıyor. Enflasyondaki düşüşün en etkili şekilde ilerlemesini sağlamak için maliye politikasından gelen güçlü desteğe büyük önem veriyoruz" derken "Kuşkusuz, fiyat istikrarına ulaşmak için dezenflasyon süreci güçlü bir şekilde devam etmelidir... Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik öneme sahip olacaktır. Bu bağlamda, Orta Vadeli Program (OVP) bu hafta bir yol haritası çizecektir" diye ekledi.

Karahan röportajda ayrıca "Aylık enflasyonun temel eğilimindeki zayıflamanın devam etmesi, hedeflediğimiz dezenflasyon yolu açısından kritik önem taşıyor" ifadelerini kullanırken "Yılın son çeyreğinde, son dönemde altta yatan trendi yükselten kalemlerin, aşağı yönlü bir trende girmesini bekliyoruz" diye konuştu. Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü.