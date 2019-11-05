05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Altın Konseyi (WGC),3. Çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre 2019'un 3. çeyreğinde küresel altın talebi 1107.9 tona ulaştı. Temmuz-eylül döneminde dünya genelinde merkez bankaları toplam 156.2 tonluk altın alımı gerçekleştirdi. Böylece merkez bankalarının yılın ilk 9 ayında yaptığı altın alımı 550 tonu buldu.
Merkez bankalarının altın alımları geçen yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 12 yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın 3. çeyreğinde, dünyanın en fazla altın satın alan merkez bankası oldu. Temmuz başında göreve başlayan Murat Uysal'ın başkanlığındaki TCMB söz konusu 3 ayda 71.4 ton altın aldı. WGC verilerine göre ağustos ayında yapılan 41.8 tonluk alım, TCMB'nin tarihinde yaptığı en büyük altın alımı oldu.
RUSYA İKİNCİ SIRADA
Bu alımlarla beraber TCMB'nin toplam altın rezervi eylül sonu itibarıyla 385.5 tonla rekor seviyeye yükseldi. Üçüncü çeyrekte en çok altın alan ikinci ülke ise 34.9 tonla Rusya oldu. Rusya'yı 21.8 tonla Çin takip etti. Merkez bankaları tarafından yapılan diğer dikkat çeken altın alımları 4.9 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 2.1 tonla Kazakistan , 1.9 tonla Kenya ve 1.2 tonla Kırgızistan'dan geldi.
Son alımlarla beraber Türkiye 3. çeyrek sonu itibarıyla dünyada en çok altın rezervi olan 12. ülkesi oldu (IMF ve ECB listeden çıkarıldığında):
|Ülke
|Altın rezervi (ton)
|1
|ABD
|8133.5
|2
|Almanya
|3366.8
|3
|IMF
|2814.0
|4
|İtalya
|2451.8
|5
|Fransa
|2436.0
|6
|Rusya
|2241.9
|7
|Çin
|1948.3
|8
|İsviçre
|1040.0
|9
|Japonya
|765.2
|10
|Hindistan
|618.2
|11
|Hollanda
|612.5
|12
|ECB
|504.8
|13
|Tayvan
|423.6
|14
|Türkiye
|385.5
|15
|Portekiz
|382.5
|16
|Kazakistan
|377.5
|17
|Özbekistan
|332.2
|18
|Suudi Arabistan
|323.1
|19
|Birleşik Krallık
|310.3
|20
|Lübnan
|286.8
TÜRKİYE 4 SIRA ATLADI
2. çeyrek sonunda Türkiye resmi rezervinde en çok altın tutan 16. ülke konumundaydı. Yani 3 ayda yapılan alımlarla Portekiz, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Özbekistan geride bırakılarak 4 sıra birden atlamış oldu.
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