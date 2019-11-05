Dünya Altın Konseyi (WGC),3. Çeyrek Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre 2019'un 3. çeyreğinde küresel altın talebi 1107.9 tona ulaştı. Temmuz-eylül döneminde dünya genelinde merkez bankaları toplam 156.2 tonluk altın alımı gerçekleştirdi. Böylece merkez bankalarının yılın ilk 9 ayında yaptığı altın alımı 550 tonu buldu.

Merkez bankalarının altın alımları geçen yılın ilk 9 ayına oranla yüzde 12 yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın 3. çeyreğinde, dünyanın en fazla altın satın alan merkez bankası oldu. Temmuz başında göreve başlayan Murat Uysal'ın başkanlığındaki TCMB söz konusu 3 ayda 71.4 ton altın aldı. WGC verilerine göre ağustos ayında yapılan 41.8 tonluk alım, TCMB'nin tarihinde yaptığı en büyük altın alımı oldu.

RUSYA İKİNCİ SIRADA

Bu alımlarla beraber TCMB'nin toplam altın rezervi eylül sonu itibarıyla 385.5 tonla rekor seviyeye yükseldi. Üçüncü çeyrekte en çok altın alan ikinci ülke ise 34.9 tonla Rusya oldu. Rusya'yı 21.8 tonla Çin takip etti. Merkez bankaları tarafından yapılan diğer dikkat çeken altın alımları 4.9 tonla Birleşik Arap Emirlikleri, 2.1 tonla Kazakistan , 1.9 tonla Kenya ve 1.2 tonla Kırgızistan'dan geldi.

Son alımlarla beraber Türkiye 3. çeyrek sonu itibarıyla dünyada en çok altın rezervi olan 12. ülkesi oldu (IMF ve ECB listeden çıkarıldığında):

Ülke Altın rezervi (ton) 1 ABD 8133.5 2 Almanya 3366.8 3 IMF 2814.0 4 İtalya 2451.8 5 Fransa 2436.0 6 Rusya 2241.9 7 Çin 1948.3 8 İsviçre 1040.0 9 Japonya 765.2 10 Hindistan 618.2 11 Hollanda 612.5 12 ECB 504.8 13 Tayvan 423.6 14 Türkiye 385.5 15 Portekiz 382.5 16 Kazakistan 377.5 17 Özbekistan 332.2 18 Suudi Arabistan 323.1 19 Birleşik Krallık 310.3 20 Lübnan 286.8

TÜRKİYE 4 SIRA ATLADI

2. çeyrek sonunda Türkiye resmi rezervinde en çok altın tutan 16. ülke konumundaydı. Yani 3 ayda yapılan alımlarla Portekiz, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Özbekistan geride bırakılarak 4 sıra birden atlamış oldu.