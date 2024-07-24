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        TBMM Genel Kurulu'nda arbede yaşandı

        AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında gerginlik TBMM Genel Kurulunda arbede yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:44
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        TBMM Genel Kurul'da arbede
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        TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesi sırasında AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

        Genel Kurulda İYİ Partinin "vergi dilimleri" hakkındaki grup önerisi üzerinde partisi adına söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TÜİK'inTÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bozanın TÜİK ve AK Partiye yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi ve kürsüye yürüdü.

        Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Gerginlik arada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Bozanın yere düştüğü görülürken CHP'li bazı milletvekilleri araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalıştı. Bozan daha sonra Genel Kurul salonundan çıkarılarak muhalefet kulisine götürüldü.

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