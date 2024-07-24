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        Haberler Gündem Ayakta alkışlama tepkisi!

        Son dakika haberi Ayakta alkışlama tepkisi!

        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresinde konuştu. Netanyahu, Kongre'de senatörler tarafından alkışlandı. Türkiye'den ABD Kongresi'ndeki tutuma tepkiler gecikmedi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 23:08 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:36
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        Ayakta alkışlama tepkisi!
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        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington DC'de ABD Kongresi'nde alkışlanmasına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

        KURTULMUŞ: YAZIKLAR OLSUN SİZE

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya platformu X üzerinden gösterdiği tepkide şu ifadelere yer verdi:

        Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…

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        YILMAZ: ENDİŞE VERİCİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medyadan şu değerlendirmede bulundu:

        Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.

        GÜL: ABD DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Bu akşam ABD Kongresi'nde, UCM savcısının hakkında tutuklama kararı istediği soykırım failinin başrolde olduğu bir utanç sirkini izledik. Amerika bir çocuk katili uğruna bir kez daha tüm dünyanın gözü önünde kendini küçük düşürdü.

        YERLİKAYA: UTANÇ VERİCİ BİR TABLO

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        Tarih, zalimlerin zulmünü de, çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak.

        Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur.

        Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

        Ayrıntılar gelecek...

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